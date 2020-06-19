После акта вандализма в Бельгии восстановлен памятник Хуршидбану Натаван

В бельгийском городе Ватерлоо состоялось открытие восстановленного после трусливого акта вандализма памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Памятник поэтессе был полностью восстановлена в результате совместной деятельности посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, представительства при Европейском Союзе и мэрии города Ватерлоо.

В церемонии приняли участие руководители и члены посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, представительств при Европейском Союзе и НАТО, заместитель мэра города Ватерлоо.

Автор памятника поэтессе молодой скульптор Имран Мехтиев - скульптура создавалась под руководством народного художника Азербайджана Таира Салахова.

Напомним, что памятник Хуршидбану Натаван был осквернен в марте - скульптура была облита белой краской и теперь она полностью восстановлена; подчеркнем, что скульптура включена в список охраняемых исторических памятников города Ватерлоо.