Baku Book Center проведет "Час чтения" книг Бахрама Багирзаде

Бакинский книжный центр (Baku Book Center) проведет онлайн-мероприятие в поддержку заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде, который сейчас в критически тяжелом состоянии находится в Центральном таможенном госпитале, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В субботу 20 июня в 12:00 гостем традиционного проекта Центра "Час чтения" станет журналист МИА Trend Вугар Иманов.

В ходе проекта Вугар Иманов прочитает для слушателей книги Бахрама Багирзаде, посвященные детям.

Посмотреть проект можно будет на страницах Бакинского книжного центра в социальных сетях Facebook и Instagram.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к искусственному дыхательному аппарату, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) не было достигнуто. Пациент был подключен к устройству ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов. ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.