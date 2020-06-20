Опубликован неизвестный ранее рассказ Эрнеста Хемингуэя

Журнал New Yorker опубликовал ранее не издававшийся рассказ американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Произведение называется "Pursuit As Happiness" ("Погоня как счастье") и в нем главный герой по имени Эрнест Хемингуэй вместе с друзьями пытается поймать огромную рыбу марлина, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Рассказ обнаружил внук писателя Шон Хемингуэй. Он натолкнулся на рукопись, когда просматривал коллекцию в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне. "Я не понял, почему его не заметили. Это драгоценный камень среди неопубликованных материалов", - считает Шон.

Несмотря на то что история подписана как автобиографическая (даже имя главного героя совпадает с именем автора), Шон считает ее вымышленной. "Рассказ тщательно продуман и читается как художественное произведение короткой формы. Возможно, эта история была вдохновлена его летней рыбалкой, но на мой взгляд, в ней сошлись несколько событий и автор добавил вымышленные элементы, которые улучшили историю", - рассказал Шон.

"Погоня как счастье" присоединится к новому изданию повести "Старик и море", которая впервые увидела свет в 1951 году. Шон Хемингуэй считает, что рассказ написан между 1936 и 1956 годами.