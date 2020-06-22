В России покажут моноспектакль "Контрабас" с участием азербайджанского актера

Моноспектакль "Контрабас" с участием заслуженного артиста Азербайджана, актера Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнова заявлен в программе VI Всероссийского театрального форума - Фестивале фестивалей "У Золотых ворот", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Проведение мероприятия запланировано с 18 сентября по 2 октября 2020 года.

Фестиваль "У Золотых ворот" проходит во Владимире с 2010 года. В последние годы в программу мероприятия входят не только показы спектаклей, но и театральные лекции, встречи со знаменитыми актерами и режиссерами, мастер-классы.

Напомним, что "Контрабас" поставлен по произведению Патрика Зюскинда, и уже завоевал награды на фестивалях в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.