В Испании опера дала концерт для тысяч растений

Испания, где количество жертв коронавирусной эпидемии перевалило за 27 тысяч, восстанавливается и возвращается к жизни после эпидемии - в стране отменили чрезвычайное положение, в связи с чем возобновили свою работу оперные театры, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, как пишет The National, опера в Барселоне "Лисеу" дала первый после более чем трех месяцев перерыва концерт. Место зрителей необычного выступления досталось растениям - зрительские места в зале заняли 2 292 кустов в горшках. Несмотря на это, музыканты поклонились "аудитории", а театр развесил объявления о начале выступления.

Акцию назвали "Концерт для биоцена". В ее рамках артисты исполнили струнный квартет Джаккомо Пуччини "Хризантемы". Выбор пал именно на эту композицию, поскольку она напоминает реквием.

Таким образом организаторы хотели убить двух зайцев одним выстрелом: продемонстрировать надежду на возвращение к нормальной жизни и ценность искусства и природы, а также показать абсурдность того, что людям запретили присутствовать в зале во время эпидемии.

Позже все растения отдадут медработникам, которые лечат больных коронавирусом.