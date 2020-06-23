Уже давно пора пересмотреть свои взгляды и соблюдать все необходимые меры защиты при пандемии.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend известная оперная исполнительница, заслуженная артистка Азербайджана Сабина Асадова.

"Жизнь преподнесла нам тяжелый урок, уже четыре месяца мы вынуждены жить в условиях социальной изоляции. Каждый вечер мы ждем сведений о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией и выздоровевших. Все надеялись, что лето сможем провести на море, на природе, но, к сожалению, пока ситуация с пандемией тяжелая. Как говорят медики, вирус стал более агрессивным. С каждым днем число заболевших не уменьшается, а наоборот увеличивается. Наверно это связано с тем, что одна часть общества понимает всю опасность этой угрозы, и выполняет свой гражданский долг, соблюдая карантинный режим, а другая ведет себя, к сожалению, недобросовестно - они не носят медицинские маски, не соблюдают правила социальной дистанции и другие нормы в рамках карантинного режима", - отметила она.

По словам заслуженной артистки Азербайджана, в данной ситуации граждане страны должны проявить единство и соблюдать все необходимые ограничительные меры.

"Обращаюсь к гражданам нашей страны, которые до сих пор отрицают, не верят в коварство этого вируса, и ведут себя несознательно. Уже давно пора пересмотреть свои взгляды и соблюдать правила карантина. Самое главное - не забывать, что мы граждане одной страны, у нас тоже есть обязанности, мы должны соблюдать требования нашего правительства. Ведь в нашей стране предпринимаются все меры для защиты здоровья населения", - сказала она.

Сабина Асадова подчеркивает, что она также, как и все, хочет быстрее вернуться к привычному образу жизни, однако в условиях пандемии нужно научиться жить по-новому.

"Конечно, всем сейчас трудно, но нужно задуматься о здоровье детей, людей преклонного возраста, обо всех, кто нас окружает. Безусловно, каждому из нас хочется вернуться к привычному образу жизни, к работе. Я, например, мечтаю побыстрее вернуться на сцену к любимому зрителю, к своим студентам. Но сейчас мы приспосабливаемся жить по-новому в условиях карантина - я провожу с учениками онлайн-занятия. У нас была сессия в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, и они показали хороший результат - рада их успехам", - добавила известная вокалистка.