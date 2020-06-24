Фильм про Ходжалы удостоен премий на международных фестивалях

Короткометражный фильм под названием "26.02.92" производства Азербайджанского Телевидения, посвященный Ходжалинской трагедии, был удостоен ряда премий на престижных международных фестивалях. Экранная работа получила премии в номинациях за лучшее исполнение главной роли, за художественное оформление, грим, лучший фильм о женщине и в других номинациях. 

Как сообщает Day.Az, по прогнозам этот фильм, удостоенный нескольких номинаций в Турции и получивший высокую оценку на международном фестивале "Crown Wood" в Индии, - реальный претендент на престижные премии фестивалей США и европейских стран - таких, как "Андромеда" и фестиваль независимых кинематографистов Голливуда. 

По словам режиссера фильма Эльвина Ахмедоглу, участие в подобных фестивалях не только способствует признанию Азербайджана на международной арене в новом ракурсе, но имеет также огромное значение с точки зрения донесения до мировой общественности зверств, учиненных армянами и разоблачения их лживых фальсификаций. 

Исполнительница главной роли Муневвер Алиева в своем интервью нашему сайту подчеркнула блестящую работу технического и творческого коллектива, отметив, что работать с такой командой было для нее настоящим удовольствием. 

Актриса сообщила, что образ, созданный ею в этом фильме, являющемся производством Азербайджанского Телевидения и транслируемом даже на армянском языке, очень близок ей по духу, так как в результате Карабахского конфликта её родные также стали вынужденными переселенцами, и она особенно остро чувствует боль Карабаха. Она оценила работу, как совместный труд ценителей искусства, подчеркнув, что его успех является итогом именно этого плодотворного сотрудничества.  

Автор и режиссер фильма Эльвин Ахмедоглу, художник Фаридбек Керимов, мастер по гриму Эльдар Исрафилов, монтаж Ахмеда Гасымова, визуальная графика Ровшана Абиева, ассистент режиссера Новруз Мамедов, исполнительный продюсер Замик Аловсатоглу, руководитель проекта - Ранар Мусаев. 