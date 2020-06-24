https://news.day.az/culture/1247306.html Обнародована сумма, потраченная на производство сериалов в Азербайджане
Обнародована сумма, потраченная на производство сериалов в Азербайджане
В 2019 году производственные группы в Азербайджане привлекли 7 800 000 манатов с телеканалов.
Как передает Day.Az, 7 450 000 манатов (более 95%) этой суммы было потрачено на производство сериалов.
В то же время более 90% средств, потраченных на производство местных сериалов, было привлечено тремя частными телеканалами, которые не получают субсидий от государственных и коммерческих структур.
В результате коммерческой деятельности телерадиоканалов было получено в общей сложности 31 миллион манатов, из которых 26 миллионов манатов пришлось на телевизионную рекламу, а 5 миллионов манатов - на радиорекламу.
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