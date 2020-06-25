Азербайджанский музей представил редкие кадры деятелей культуры

Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана опубликовал на своей странице в Facebook редкие фотографии азербайджанского дирижёра, композитора, народного артиста СССР, маэстро Ниязи (1912-1984 годы), оперного исполнителя, народного артиста СССР Лютфияра Иманова (1928-2008 годы) и народного поэта Азербайджана, известного драматурга, литературоведа и общественного деятеля Бахтияра Вахабзаде (1925-2009 годы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. На фотографиях запечатлено как деятели искусства проводят свой досуг за игрой в нарды.

"Ниязи, Лютфияр Иманов, Бахтияр Вахабзаде и многие другие деятели культуры тоже часто в свой досуг играли в нарды", - отмечают в музее.

Отметим, что в Азербайджане нарды являются одной из любимых настольных игр.