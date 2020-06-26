Cостоится онлайн-концерт пианиста Тогрула Гусейнли

27 июня в 21.00 в рамках проекта Главного Управления культуры города Баку #senetinledestekle (#поддержи искусством) состоится онлайн-концерт талантливого пианиста, нашего соотечественника, проживающего в Кёльне (Германия), Тогрула Гусейнли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Онлайн-концерт будет представлен в прямом эфире на странице Главного Управления культуры города Баку в Instagram - @bakimedeniyyetidaresirəsmi.

Отметим, что Тогрул Гусейнли родился в 1994 году в Баку. С детских лет проявлял большой интерес к музыкальному искусству. Был солистом Детского театра Aysel Огтая Зульфугарова. Занимаясь в детстве вокалом, он являлся участником многочисленных концертных программ.

2000 году Гусейнли поступил в Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (класс фортепиано). В годы учебы принимал участие в республиканских и международных конкурсах. В 2011 году музыкант поступил в Высшую музыкальную школу в Кёльне.

Тогрул Гусейнли - лауреат престижных международных конкурсов, выпускник Кельнской консерватории, докторант консерватории Моцартеум в Зальцбурге, его имя внесено в Золотую книгу молодых талантов Азербайджана.