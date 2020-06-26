Международный оркестр мира выступит под управлением азербайджанского дирижера

Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, главный приглашенный дирижер Куньминского филармонического оркестра (Китай) Эйюб Гулиев получил приглашение на участие в трех крупных международных фестивалях. Об этом сообщил Trend сам дирижер, передает Day.Az.

В канадском городе Ванкувер будет проходить крупный международный музыкальный форум Global Soundscapes Festival (Pick n' Pluck), где планируется выступление Международного оркестра мира (VICO Orchestra) под управлением азербайджанского дирижера.

Изначально фестиваль планировалось провести с 11 по 14 июня, но связи с распространением коронавируса было принято решение перенести фестиваль на февраль 2021 года. По приглашению артистического директора фестиваля Марка Арманини азербайджанский дирижер будет управлять оркестром, в который войдут всемирно известные музыканты из Китая, Ирана, Канады, США и разных стран Европы. В рамках фестиваля также запланировано выступление народного артиста Азербайджана, профессора, лауреата Государственной премии, выдающегося исполнителя на таре Рамиза Гулиева. Специально для церемонии закрытия фестиваля известному иранскому композитору, проживающему в Канаде Фаршиду Самандари, заказан Концерт для тара с оркестром. Его мировая премьера состоится под управлением азербайджанского дирижера Оркестра мира.

Наряду с фестивалем в Ванкувере, дирижер Эйюб Гулиев получил приглашение от руководства летнего фестиваля Klassz a Parton в Будапеште (Венгрия). Фестиваль, который был запланирован на июль 2020 года и посвящен 250-летию Людвига ван Бетховена, перенесен на июль 2021 года. В рамках фестиваля состоится концерт с участием Эйюба Гулиева совместно с Филармоническим оркестром Словакии и знаменитым венгерским пианистом Тамашом Ерди, на котором прозвучат симфонии и инструментальные концерты Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.

Отметим, что в прошлом году с огромным успехом прошло дебютное выступление азербайджанского дирижера с Национальным оркестром Венгрии (Zenekar Obua Danubia) в рамках того же фестиваля.

Также на конец 2020 года перенесен концерт с участием Эйюба Гулиева и камерного оркестра Словакской филармонии (Bohdan Warchal Slovak Chamber Ochestra), который проходит каждый год при поддержке Почетного консульства Азербайджана в Словакии. Основа совместных проектов с известным камерным оркестром была заложена в 2014 году. В конце каждого сезона словакский оркестр выступает с большой программой из классических и современных произведений азербайджанских композиторов. В 2017 году Словакский камерным оркестр с большим успехом выступил под управлением дирижера Эйюба Гулиева в рамках Международного фестиваля Узеира Гаджибейли в Баку.