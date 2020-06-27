Центр мугама продолжает реализацию онлайн-концертов

Концерты проекта "Muğam axşamları" (Вечера мугама) Международного центра мугама транслируются на YouTube-канале организации, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Поклонникам мугамного искусства предоставляется возможность на официальных каналах и страницах Международного центра мугама в YouTube, Facebook и Instagram насладиться прекрасным исполнением солистов Центра мугама.

В рамках проекта были сняты и представлены в эфире четыре концерта. В исполнении ханенде прозвучали мугамы и теснифы. Выступления исполнителей Алмаханым Ахмедли, Гусейна Меликова, Раваны Гурбановой и Эльгиза Алиева с большим интересом были встречены зрителями.