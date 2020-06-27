Фаик Агаев стал гостем проекта Baku Book Center

Солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев стал гостем традиционного проекта Baku Book Center "Час чтения" (Oxu saatı), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фаиг Агаев представил произведение азербайджанского драматурга и детского писателя Абдуллы Шаига "Верблюд, лиса и волк" и сатирические притчи Моллы Насреддина.

"Час чтения" проходит по субботам в детской зоне Бакинского книжного центра. Гости проекта - актеры, теле- и радиоведущие и другие известные люди читают детям различные сказки, а потом задают по ним вопросы. В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом "Час чтения" пока проходит без зрителей.