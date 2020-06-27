В Азербайджане пройдет V Международный конкурс искусств ART OLIMPIA

В Азербайджане с 5 по 12 июля пройдет пятый Международный конкурс искусств ART OLIMPIA, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщили Day.Az в оргкомитете конкурса.

В связи с пандемией коронавируса и режимом карантина участники конкурса должны будут отправить свои материалы до 5 июля на az.gencler@mail.ru, Контактный телефон: +994 50 250 22 93/96.

"В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты, заслуженные деятели культуры и искусства Азербайджана. Номера будут оцениваться с точки зрения техники исполнения, композиции, имиджа, критериев шоу. Оргкомитет конкурса не связан с жюри! Жюри имеет право не присваивать или дублировать отдельные места по желанию. Отметим, что впервые будет проведен конкурс в области дизайна одежды и изобразительного искусства", - сказал член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов.

Традиционная международная олимпиада по искусству в предыдущие годы проводилась в течение двух дней. Количество участников росло, и в 2019 году в нем приняли участие 7000 участников, в том числе из зарубежных стран.

"В этом году конкурс должен был состояться в мае, и уже зарегистрировались участники из России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Турции, Ирана и Грузии. Были забронированы два концертных зала - на три дня каждый. К сожалению, пандемия коронавируса помешала реализовать большие планы. Но мы все равно продолжаем творческую деятельность", - сказала генеральный секретарь АТА Натаван Зейналова.

В конкурсе могут участвовать представители всех видов искусства: струнные инструменты, духовые инструменты, клавишные инструменты, художественное слово, классический, эстрадный и народный вокал, все виды танцев, модельер-художник, изобразительное искусство и т. д.

Участники делятся на возрастные категории: 3-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15, 16 лет и старше.

Председатель координационного совета СМА Чинара Микаилзаде отметила, что организация принимала участие в мероприятиях мирового уровня, проводила международные соревнования и реализовала множество проектов: "У Союза молодежи Азербайджана более 300 волонтеров. Были реализованы и продолжают осуществляться очень успешные молодежные проекты. Недавно наши волонтеры подготовили и исполнили собственную песню AGI. До настоящего времени мы выявили много талантливых молодых людей, как из Баку, так и из наших регионов, и предоставили всю возможную поддержку. Молодежь - это наше будущее!"

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