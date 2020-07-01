Названы новые даты проведения Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева
Названы новые даты проведения VI Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
VI Международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева состоится в Москве 23 и 24 апреля 2021 года на сценах концертного зала "Вегас Сити Холл" (I тур) и "Крокус Сити Холл" (II тур - финал).
Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева - это конкурс вокалистов исполняющих как классический, так и эстрадный репертуары. Для участия в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование, а также студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.
В состав жюри конкурса приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний. Председатель Международного жюри - народная артистка СССР Тамара Синявская. Финал конкурса проводится как большое шоу.
Желающию принять участие в конкурсе должны отправить документы в Оргкомитет не позднее 15 сентября 2020 года.
Напомним, что Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева должен был пройти в Москве 9 и 10 октября 2020 года, однако, в связи с пандемией COVID-19 было принято о переносе мероприятия на весну 2021 года.
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