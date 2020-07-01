Уникальный экспонат из коллекции азербайджанского музея

Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook продолжает информировать об экспонатах из своей коллекции "Ткань, одежда, вышивка", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Очередным представленным экспонатом стала уникальная вышивка конца XVIII - начала XIX века.

"Металлические и серебряные блестки на вышивке были местами полностью, а местами - частично утрачены. Некоторые элементы вышивки, выполненной тамбурным швом ("текельдуз") цветной шерстью и канителью, утратили целостность. После демонтажа подкладки клей, нанесенный на заднюю сторону вышивки, был частично удален специальным методом. В настоящее время реставрируются и консервируются поврежденные участки бархатной ткани и участки с утраченными блестками", - отмечено в сообщении.