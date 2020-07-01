Байрам Гаджизаде: Выполняя нормы и требования карантина, мы сможем быстрее избавиться от этой беды

Каждый здравомыслящий человек понимает, что строго выполняя нормы и требования карантина, в будущем мы сможем быстрее избавиться от этой напасти.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Объединения художников-карикатуристов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Байрам Гаджизаде.

"Мы видим ситуацию с пандемией, понимаем, что она опасна, в связи с этим карантинные меры необходимы. Если говорить точнее, то мы не должны ждать запретов, а сами обязаны осмысленно подойти к ситуации, должны выстроить рамки правильного поведения в условиях пандемии. Каждый здравомыслящий человек понимает, что строго выполняя нормы и требования карантина, в будущем мы сможем быстрее избавиться от этой беды. При этом, как можно скорее справиться со сложившейся ситуацией в интересах всех нас", - отметил он.

По словам Байрама Гаджизаде, необходимо, чтобы каждый гражданин страны осознал важность соблюдения всех норм карантинного режима.

"Я слежу за числом зараженных COVID-19 не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Посмотрите, как за последние несколько дней изменилась у нас ситуация с числом зараженных. Поэтому, я сторонник более жестких правил карантина - возможно, нужно сократить до минимума контакты людей, чтобы как можно скорее преодолеть ситуацию. Люди сами себе должны ставить рамки, у нас должен быть внутренний ценз.

Заметил, что в последние 15 дней, граждане стали более дисциплинированными - носят защитные маски в общественном транспорте. Но я не хочу, чтобы это было связанно только с опасением быть оштрафованным. Важно, чтобы каждый сам сознавал, что носить защитные маски, соблюдать дистанцию в общественных местах, следовать правилам гигиены, выходить из дома только в случае крайней необходимости - это те нормы, которые мы должны соблюдать", - добавил заслуженный деятель искусств.