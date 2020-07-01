Эльдар Гасымов стал гостем проекта Международного центра мугама

Гостем очередного выпуска проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" ("Культура, которая нас объединяет") транслируемого из Международного центра мугама в эфире телеканала Mədəniyyət, стал победитель Международного песенного конкурса "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Исполнитель, отметив что очень рад впервые выступать на сцене уникального Центра мугама, рассказал о своей деятельности и творчестве в период карантинного режима. Он заявил, что весьма насыщенно и плодотворно проводит свое время, работая над новыми проектами. Поделившись своими творческими планами, он рассказал о сотрудничестве с композиторами и авторами песен, и отметил, что в ближайшее время представит новые композиции и видеопроекты.

Эльдар Гасымов также рассказал о новом телепроекте, в котором он участвует вместе с Нигяр Джамал.

Напомним, что Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал (под псевдонимами Ell & Nikki) с песней Running Scared стали победителями конкурса "Евровидение" в мае 2011 года.

Отметим, что Гасымов, с детства увлекающийся искусством, выразил благодарность коллективу и всем учителям музыкальной школы, в которой он получил первое музыкальное образование. Певец особо подчеркнул свой интерес к азербайджанским ретро песням. В прямом эфире в исполнении Эльдара Гасымова прозвучали известные композиции из его репертуара, а также народные песни.

Следует отметить, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире в будние дни.