Франгиз Муталлимова: Призываю всех соблюдать правила карантинного режима, чтобы быстрее вернуться к прежней жизни

Государством проводится широкий спектр мероприятий, направленных на сохранение здоровья граждан в период пандемии - к приему больных привлечены многие медицинские центры и возведены модульные больницы, обеспеченные необходимым оборудованием и медикаментами, привлечены зарубежные специалисты, врачи день и ночь борются за спасение наших граждан.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народная артистка Франгиз Муталлимова.

"Гражданам остается только выполнять элементарные правила карантина, беречь себя и близких. К сожалению, некоторые систематически их нарушают, что и привело к резкому увеличению числа зараженных, более восьми тысяч лечатся в больницах, увы, более двухсот жертв. И эта цифра будет неумолимо расти, если так и дальше будет продолжаться. С первых дней карантина я нахожусь в социальной самоизоляции. После проведенной нейрохирургической операции вхожу в группу риска, остались проблемы с бронхами. Мои близкие и родные неукоснительно следуют правилам карантина - носим маски, пользуемся дезинфицирующими средствами, на улице соблюдаем социальную дистанцию. К сожалению, многие на улицах и в общественных местах находятся без масок, не соблюдают социальную дистанцию. Сколько люди будут безответственно относиться к этой проблеме, тем больше она будет затягиваться, мы будем еще больше мучатся, и нескоро вернемся к нормальной жизни. Поэтому обращаюсь ко всем как сестра, мать и бабушка, особенно, к нарушающим карантин - прошу вас, проявите уважение хотя бы ради других людей, соблюдайте карантин ради семей, детей и пожилых людей. Неужели это так трудно? Весь мир страдает от этого, страдаем и мы. Пора прекращать такое безответственное отношение и недисциплинированность", - отметила народная артистка.

По словам Франгиз Муталлимовой, пандемия сильно ударила по творческому процессу, приходиться вести войну не только с невидимым врагом, но и совладать с чувствами актера, который хочет выступать на сцене, сниматься в фильмах и сериалах, слышать аплодисменты зрителей.

"Все мы очень соскучились по творчеству и с нетерпением ждем завершения пандемии. Невозможно представить жизнь без театральной сцены и кино, без зрителей, их оваций и цветов! Более того, не можешь встречаться и беседовать с близкими и друзьями, с любимыми людьми и коллегами, мы потеряли радость живого человеческого общения. Пандемия лишила нас всех этих прекрасных чувств, и только скорая победа над коронавирусом вернет людей к этим ценностям. Конечно, все это временное явление, но очень не хотелось бы, чтобы затягивалось. Не только я, но и весь мир живет надеждой на лучшее. Я мечтаю вновь выйти на театральную сцену, сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в различных творческих проектах, свободно прогуляться по улицам города на свежем воздухе, не боясь заражения. Очень надеюсь и призываю всех соблюдать правила, чтобы быстрее вернуться к прежней жизни. Желаю всем здоровья, а заболевшим скорейшего выздоровления", - добавила Фирангиз Муталлимова.