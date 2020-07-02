В центре мугама состоялась прямая трансляция проекта "Культура, которая нас объединяет"
На телеканале Mədəniyyət (Культура) продолжаются прямые трансляции проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) из Международного центра мугама, сообщили Day.Az в пресс-службе учреждения.
Гостями очередного выпуска стали участник VI телевизионного конкурса "Мугам" Мафтун Мамедов, молодой художник Турал Гусейн и ханенде Гюльзар Фараджева.
Гюльзар Фараджева и Мафтун Мамедов поделились впечатлениями о конкурсе "Мугам", рассказали о своей творческой деятельности.
Турал Гусейн в свою очередь рассказал об идее зарождения своего проекта "Rənglənmiş tarix" и интересе общественности к этому проекту.
Отметим, что мероприятия проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире по будням в 19.00.
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