Определились победители международного конкурса Azerbaijan Photo Salon 2020, проведенного Азербайджанским фотоклубом Gilavar под эгидой Международной федерации фотоискусства (FIAP) и Международной ассоциации фотохудожников.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend сопредседатель Gilavar Рашад Мехтиев.

Для участия в пятом конкурсе было прислано рекордное число - 12 844 работ 854 фотографа из 74 стран мира.

В состав жюри вошли представители Северной Македонии и Азербайджана (Ильгар Джафаров, Дилавар Наджафов). Оценивание прошло по международным стандартам. 124 фотографа из 39 стран были удостоены 125 премий по четырем номинациям: "Свободная тема: черно-белое фото", "Свободная тема: цветное фото", "Люди" и "Пейзаж". Конкурс проводился онлайн и призеры были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, специальными лентами и дипломами. От Азербайджана лучшими были признаны Рамиль Зейналов, Керим Аббасов, Нурлан Таирли и Азиз Керимов, Александр Фирстов получил специальную ленту, а Валерий Хлызов был удостоен диплома. Будет выпущен электронный каталог призеров конкурса.

Рашад Мехтиев отметил, что главная цель клуба "Гилавар" - внести вклад в развитие фотографии в стране, выявить талантливых фотографов, оказать поддержку их участию в международных конкурсах.