Ройа Айхан получила престижную турецкую премию “Altın Kelebek”

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан во второй раз была удостоена престижной турецкой премии Altın Kelebek (Золотая бабочка), вручаемой за заслуги в области кино и шоу-бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом сообщила певица на своей страничке в Instagram.

"Золотую бабочку" певица получила в номинации "Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı", в которой также были представлены Севда Яхъяева, Нура Сури, Гюлай Зейналлы, Пярвин Абиева, Оксана Расулова, Азад Шабанов и Эльчин Джафаров. Премия Altın Kelebek проводится в 46-й раз и является одной из самых значимых и весомых в турецком шоу-бизнесе.

Из-за пандемии коронавируса вручение премии переносилось несколько раз - в итоге было решено провести церемонию online, подключаясь в прямом эфире к главным героям Altın Kelebek.

Получив награду, певица заявила, что посвящает ее артистам, ушедшим из жизни из-за COVID-19, после чего исполнила один из своих хитов в акустической версии.