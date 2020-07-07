В Германии состоялась премьера композиции "Азербайджанская сказка" (Azerbaijani Fairy Tale) азербайджанского композитора Хадиджи Зейналовой в исполнении камерного оркестра Bridges под руководством Йоанны Далъхов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Германия постепенно выходит из режима карантина, постепенно жизнь в этой стране налаживается, и даже начинают проводиться конецртные программы. Одной из первых с концертной программой выступила наша соотечественница, которая с 2005 года живет и работает в этой стране.

Четыре концерта под названием "Nomadic Music" с успехом были представлены в Gallus Theater во Франкфурте и Kulturforum в Висбадене. Премьера была представлена в рамках концертной программы. В композиции Azerbaijani Fairy Tale композитор использовала азербайджанский народный танец "Узундере", азербайджанскую народную песню "Ай Лачын" и отрывок из мугама "Баяаты Шираз". Соло мугам на таре сыграл музыкант из Ирана, этнический азербайджанец Салим Салари.

"Моя цель - достойно представлять Азербайджан и гениальную музыкальную культуру на самом высоком уровне в Германии, а также посредством музыки объединить музыкальные культуры народов Запада и Востока. Состав оркестра Bridges очень интересный, здесь в оркестре наряду с западными инструментами есть также азербайджанский тар, иранский тар, уд, монгольский чанз, моринхур, даф, кавал и т.д. ", - сообщила Trend композитор.

На открытии концертных программ художественный руководитель камерного оркестра Bridges Йоанна Далъхов рассказала о древнем Великом шёлковом пути, который охватывал многие страны и проходил через Азербайджан. Репертуар концерта был очень интересным. В программе прозвучали народные песни и танцы Монголии, Ирана и России и т.д. Выступления сопровождались овациями зрителей.

Хадиджа Зейналова - художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. С 2005 года живет и работает в Германии. Является членом Союза композиторов Азербайджана, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Америке, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии, Грузии, Кипре и других странах.