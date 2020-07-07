В рамках Лондонской премии изданы книги Сарии Мамедовой

Изданы произведения азербайджанской писательницы Сарии Мамедовой "Уровень интеллекта и эффект толпы. Книга 2" и "My Thoughts Aloud and Key İssuses" (Краткие мысли и высказывания автора), вошедшие в шорт-лист Международной Лондонской литературной премии 2015-2019 годов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Международная Лондонская литературная премия учреждена Интернациональным Союзом писателей совместно с Великобританским Союзом писателей для объединения русскоязычных и англоязычных авторов по всему миру.

Книга "Уровень интеллекта и эффект толпы. Книга 2" начинается эпиграфом со словами Лауреат Нобелевской премии по физике, уроженца Баку Льва Ландау "Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно прожить жизнь. А все эти разговоры о том, какое сейчас трудное время, - это хитроумный способ оправдать своё бездействие, лень и разные унылости. Работать надо, а там, гляди, и времена изменятся".

Этот эпиграф и предыдущие книги автора "Воспитание и формирование Личности", "Роль книг в жизни детей и взрослых", а главное - "Размышления по понятии "бедность" стали отправной точкой для написания данного произведения.

В книге сделаны попытки доказать то, что наша жизнь и жизнеобеспечение всецело зависит, в основном, от нас самих, от того, каковыми мы являемся по натуре, от нашего понимания предназначения человека на Земле, его гармоничной жизнедеятельности и понимания смысла жизни и, в связи с этим его намерения, помыслы, поступки. Показана важная роль развития потенциала, таланта и способностей и совершенствования их в течение всей жизни. Это заложено в каждом человеческом индивидууме, но почему-то посильно только тем, которые посвятили свою жизнь высоким целям.

Малообразованные люди обладают примитивным мышлением, ограниченным только вопросами быта и потребления. Их мозг не способен принять то, что выходит за пределы их рассудочного постижения и потому он не способен выдать соответствующее, порой единственно правильное решение, а главное понять уровень развития других людей, который намного превышает их собственный. Они легко податливы и не могут составить и иметь на всё своё мнение. Некоторые события, происходящие в личной и общественной жизни, остаются непонятыми, потому они подвержены сомнениям, колебаниям. Нетрудно переубедить кого-то, не имеющего своего видения на происходящее и не имеющего своего убеждения. Отсюда так называемый эффект толпы, многие даже не осознают происходящее и слепо идут за большинством. Их легко можно перетянуть на ту или иную сторону, направить в ложное русло. Люди, выделяющиеся из толпы, всегда будут примером внимания, зависти и недопонимая толпы.

А в книге "My Thoughts Aloud and Key İssuses" собраны многочисленные и разнообразные афоризмы на многие важные темы. На суд читателя представлены мысли о миссии человека на земле, его предназначении и судьбе. Афоризмы Сарии Маммадовой - не просто красиво построенные фразы с интересным подтекстом. Это самые настоящие правила жизни и гуманизма, которые помогают вникать в общемировые законы созидания и больше думать о Вечном, не замыкаясь в суете. Текст сборника дан в двух вариантах - по-русски и по-английски, а значит, издание будет полезно для тех, кто изучает иностранный язык. Тем, кому интересен афоризм как жанр, кто хочет познать себя и свой жизненный путь, предназначена эта книга.

Сария Мамедова (08.03.1947, Баку) - член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей, Интернационального союза писателей, индивидуальный член Евразийской творческой гильдии (Лондон). С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Имеет ученую степень кандидата химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат множества национальных и международных литературных премий, премии "Писатель года" 2013-2015 гг, кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", обладательница "Золотого пера Руси 2018", имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.