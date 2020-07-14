Эмин Агаларов поделился публикацией в связи с боями в Товузе

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов поделился публикацией в память о солдатах, погибших в результате нарушения армянами режима прекращения огня.

12 июля вооруженные силы Армении попытались атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. Несколько наших солдат были убиты во время боев.