https://news.day.az/culture/1253341.html Эмин Агаларов поделился публикацией в связи с боями в Товузе - ФОТО
Эмин Агаларов поделился публикацией в связи с боями в Товузе - ФОТО
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов поделился публикацией в память о солдатах, погибших в результате нарушения армянами режима прекращения огня.
12 июля вооруженные силы Армении попытались атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. Несколько наших солдат были убиты во время боев.
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