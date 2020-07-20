Бывший директор театра YUĞ скончался от коронавируса

Бывший директор театра YUĞ Джабраил Исрафилов скончался от коронавируса.

Об этом АПА сообщил брат покойного, профессор Исрафил Исрафилов, передает Day.Az.

По его словам, сегодня 69-летний Джабраил Исрафилов скончался от коронавируса. Похороны Джабраила Исрафилова состоятся завтра.

В 1973 году Джабраил Исрафилов окончил Азербайджанский государственный институт искусств по специальности актер драмы и кино. Вместе со своими однокурсниками он был одним из первых членов труппы Лянкяранского драматического театра, открывшегося 6 декабря того же года.

В 1991-2007 годах работал директором театра YUĞ.