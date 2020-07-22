Анар Керимов представлен коллективу министерства культуры Азербайджана

Заведующая отделом гуманитарной политики, по вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева представила коллективу министерства культуры первого заместителя министра культуры Анара Керимова, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Выступая на мероприятии, завотделом отметила, что Анар Керимов работал на различных ответственных должностях, в том числе, постпредом Азербайджана в ЮНЕСКО, активно защищал на международном уровне интересы Азербайджана в деле признания и пропаганды культурного наследия страны, обладает опытом, практикой и навыками управления в этой сфере.

Подчеркнув, что Анар Керимов будет исполнять обязанности министра культуры, Фарах Алиева выразила надежду на то, что он оправдает это высокое доверие.

Она отметила, что в системе министерства, в отдельных сферах, в том числе на местах, должны продолжаться начатые реформы.

Анар Керимов выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное ему высокое доверие.

Он отметил, что почти за 10 лет работы в ЮНЕСКО он активно сотрудничал с министерством культуры.

Анар Керимов подчеркнул, что в своей работе всегда будет придерживаться четырех основных принципов - государственности, ответственности, прозрачности и справедливости.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 июля 2020 года Анар Керимов назначен первым замминистра культуры. Другим распоряжением главы государства полномочия по временному исполнению обязанностей министра культуры Азербайджана поручены первому замминистра культуры Анару Керимову.