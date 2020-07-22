Анар Керимов: В работе всегда буду придерживаться четырех основных принципов

Согласно политическому курсу главы государства, для совершенствования деятельности министерства культуры, соответствующих сфер, в частности - организации работы в области культуры в регионах, необходимо продолжать углубление реформ.

Об этом первый замминистра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов сказал, выступая во время его представления коллективу министерства культуры, передает Day.Az.

По его словам, Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева дали ему соответствующие поручения и рекомендации по управлению и развитию деятельности министерства культуры, пропаганде азербайджанской культуры.

Отметив, что он будет строить дальнейшую работу в соответствии с этими поручениями и рекомендациями, Анар Керимов подчеркнул, что за почти 10 лет работы в ЮНЕСКО он активно сотрудничал с министерством культуры.

По его словам, должна быть проанализирована существующая ситуация по всем сферам, проведен детальный анализ, в том числе, изучен международный опыт и представлены соответствующие предложения.

Первый замминистра культуры добавил, что по инициативе Президента Азербайджана, сегодня во всех сферах доверие оказывается молодым, профессиональным кадрам и этот подход должен использоваться и в сфере культуры.

Анар Керимов подчеркнул, что в своей работе всегда будет придерживаться четырех основных принципов - государственности, ответственности, прозрачности и справедливости.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 июля 2020 года Анар Керимов назначен первым замминистра культуры. Другим распоряжением главы государства полномочия по временному исполнению обязанностей министра культуры Азербайджана поручены первому замминистра культуры Анару Керимову.