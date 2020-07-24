Азербайджанский фильм признан лучшим в России

Художественный полнометражный фильм "Фарида" производства кинокомпании Narimanfilm признан лучшим в номинации "Лучший режиссёр" четвертого фестиваля современного российского кино "Горький fest", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Фестиваль проходил в Нижнем Новгороде 17-23 июля 2020 года, после снятия карантинных мер в России.

Президентом фестиваля является актер Михаил Пореченков. В состав профессионального жюри в этом году входили глава фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, сценарист, режиссер, певица Анастасия Пальчикова, актер, продюсер Егор Корешков и кинорежиссер, сценарист Иван Твердовский.

Конкурсная программа "Горький fest" собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и смелой документалистики. Задача фестиваля - показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм. Цель - представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья. Призы: Гран-при, Лучший режиссёр, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, За профессию, Специальный приз, За вклад в современный кинематограф.

Фильм "Фарида" был снят кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Автор сценария и режиссер - Ксения Лагутина, оператор Дмитрий Наговский, звукорежиссёр Александр Демьянов, продюсер Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.Фильм снят в жанре драма. Съемки картины проводились в Санкт-Петербурге.

Фильм повествует о молодой девушке из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт - Петербург, чтобы найти мужа. Она не знает ничего, о том, где он сейчас. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.