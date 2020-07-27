В Азербайджане за год выросло число посетителей музеев, сообщает Day.Az.

По данным на начало 2020 года, число посетителей музеев составило 3 млн 343 тыс. человек (3 млн 171 тыс. - на начало 2019 г., 3 млн 3 тыс. - на начало 2018-го, 2 млн 698 тыс. - на начало 2017 г.).

В Азербайджане насчитывается 239 музеев, 76 из которых исторические, 42- мемориальные, 68 - краеведческие, 41 - музеи искусства, 12 - другие музеи.

В Азербайджане первый музей был открыт в Баку в 1920 году, а первый мемориальный музей - в 1938 году в Шеки.