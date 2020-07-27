Родина, мы с тобой! Священный долг азербайджанских актеров

Творческий коллектив Бакинского муниципального театра представил патриотический проект "Vətən, biz səninləyik!" ("Родина, мы с тобой!") в поддержку Вооруженных сил Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Патриотический проект подготовлен по мотивам книги народного поэта Азербайджана Расула Рзы "Vətən" (Родина). В проекте приняли участие заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова, актеры Турал Ахмед, Ильгар Мусаев, Ульвия Рза, Эльчин Мурадов.

Автор сценария и режиссер-постановщик - народный артист Марахим Фарзалибеков, оператор - Ильгар Гейбатов, режиссер монтажа - Эльнур Эхтирамоглу.

Участвующие в проекте актеры подчеркивают, что защищать Родину - это священный долг. Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией наших земель армянскими вооруженными силами. Азербайджанская армия и народ едины, тверды в своей решимости положить конец оккупации.

Отметим, что во многих странах мира проходят массовые акции в знак протеста против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана. Наши соотечественники призывают международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев.