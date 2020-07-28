В Азербайджане появились новые почтовые марки

ООО "Азермарка", действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, в рамках европейской программы изготовило новые почтовые марки. Тема нынешней программы - "Древние почтовые маршруты". На каждой из трех марок различного дизайна изображен гонец, а также средневековые почтовые маршруты Азербайджана.

Отметим, что курьерскую службу в Азербайджане создал в 1501 году Шах Исмаил Хатаи, заложив тем самым основу почтовой связи на государственном уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, марки, дизайнером которых является главный художник "Азермарка" Вугар Эйюбов, изготовлены в виде 1 сувенирного листа, 2 малых листов по 12 марок каждый и буклета из 8 марок. Марки напечатаны в типографии французской компании Cartor Security Printing CSP. Кроме того, изготовлено 400 конвертов первого дня.

Следует отметить, что марки "Европа" (Europа) - это почтовые марки, выпущенные странами-членами Европейской торговой ассоциации национальных почтовых операторов (PostEurop) в качестве совместного ежегодного выпуска на общую тему. Коллекция марок "Европа" является одним из самых распространенных направлений филателии в мире. Первые марки в рамках этой программы в Азербайджане были посвящены теме "Новруз байрамы" в 1998 году.

Кроме того, PostEurop организовал на своем сайте голосование за лучший дизайн почтовых марок на тему Europa на 2020 год. Голосование, стартовавшее 9 мая, продлится до 9 сентября. Перейдя по ссылке, можно принять участие в голосовании.