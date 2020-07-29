Впервые в основной конкурс Венецианского кинофестиваля вошел фильм азербайджанского режиссера

Один из крупнейших киносмотров мира Венецианский кинофестиваль объявил программу, анонсировав фильмы в ходе прошедшей 28 июля онлайн пресс-конференции.

Как передает Day.Az, в основной конкурс вошли 18 проектов, в число которых впервые попал фильм, снятый азербайджанцем. Этим фильмом стала картина "In Between Dying", снятая режиссером Хилалом Байдаровым.

На официальном сайте Венецианского кинофестиваля отмечается, что фильм "In Between Dying" снят в жанре драмы и рассказывает историю Давуда, пытающегося найти свою семью и является совместной продукцией Азербайджана и США.

В главных ролях снялись Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Марьям Нагиева, Мурват Абдулазимов, Кямран Гусейнов и Самир Аббасов.

Screendaily.com сообщает о том, что премьера фильма режиссера Х.Байдарова состоится именно на Венецианском кинофестивале, который пройдет со 2 по 12 сентября и станет первым крупным международным кинособытием после кризиса из-за пандемии коронавируса. Известно, что жюри возглавит Кейт Бланшетт.

Screendaily.com рассказывает о том, что Х.Байдаров выпускник сараевской кинофабрики Б.Тарра. Режиссер является и автором сценария: проект спродюссирован им совместно с Эльшаном Аббасовым.