Азербайджанский шедевр будет представлен в России в рамках Венского фестиваля

В Екатеринбурге 29 июля начинается демонстрация программы Венского фестиваля музыкальных фильмов, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт мероприятия. Фестиваль пройдет с 29 июля по 12 августа. В программу фестиваля включена запись показа балета выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь".

Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Каждый вечер на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета на большом экране транслируются фильмы, спектакли и концерты мировой музыкальной сцены.

Как отмечают российские СМИ, вход на фестиваль возможен по предварительной регистрации и только в масках. Организаторы подчеркивают, что на фестивале соблюдаются особые меры безопасности: общее количество посадочных мест сокращено до 750.

Показ балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова состоится 6 августа. Солисты - Екатерина Первушина, Михаил Евгенов, Ирина Аблицова, балет Кремлевского театра. Место проведения - Дворец Гейдара Алиева в Баку.

"Мы увидим коллекцию сказок и притч, рассказанных Шахерезадой, арабскую вязь, в которой встречаются хорошо знакомые нам с детства Синдбад, Аладдин, Джинн, Али-Баба и Принцесса Будур. Но все же главная история - "Рассказ о царе Шахрияре", который каждый день женился на новой девушке и каждую ночь убивал ее. И только Шахерезада смогла заинтересовать его, рассказывая ему каждую ночь очередную сказочную историю. Мы увидим обновленный балет, красочную хореографическую феерию, гармонию яркой музыки и классической хореографии c пряным очарованием Востока. За создание этого балета Фикрет Амиров был удостоен в 1980 году Государственной премии СССР. А в 1983 году на фирме "Мелодия" была выпущена грампластинка, так что вполне возможно, вы узнаете некоторые из мелодий", - отмечено на сайте фестиваля.