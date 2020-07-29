История мужества и благородства Азербайджанского воина в плену армянских оккупантов

Во многих странах мира проходят массовые акции в знак протеста против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана. Наши соотечественники призывают международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев.

В свете происходящих событий и ко Дню национального кино Азербайджана - 2 августа, представляем читателям Trend Life историю создания культового художественного фильма "Крик" (Fəryad), снятого в 1993 году Джейхуном Мирзоевым по сценарию Вагифа Мустафаева. Эта картина является огромным вкладом в историю азербайджанского кино.

Трагические события тех дней тяжело отразились на здоровье Джейхуна Мирзоева - он так и не увидел премьеру своей картины. Дело в том, что фильм был снят в годы Карабахской войны, в период оккупации городов и сел Азербайджана, Нагорного Карабаха и соседних районов, спустя несколько месяцев после Ходжалинского геноцида и зверств армянских фашистов. Эти события сильно подействовали на режиссёра и сыгравшего главную роль Джейхуна Мирзоева. Его сердце не выдержало...Джейхун Мирзоев скончался 5 марта 1993 года. Ему было всего 46 лет...

Джейхун Мирзоев родился 9 апреля 1946 года в селе Абдал-Гюльаблы Агдамского района Карабаха. В 1969 году окончил режиссёрский факультет Азербайджанского государственного института искусств, учился также и в Москве. Впервые снялся в фильме в 9-летнем возрасте в картине Тофига Тагизаде "Встреча". А в 12 лет воплотил образ Исмаила в фильме Габиба Исмайлова "Мачеха", который и по сей день является любимым миллионов азербайджанцев. В качестве актера снимался в таких культовых фильмах как "Мачеха", "Сигнал с моря", "Украли жениха", "Непокоренный батальон", "Во имя закона", "Кура неукротимая" и др. В качестве режиссера также снял фильмы "Украли жениха" (совместно с Вагифом Мустафаевым) и "Сигнал с моря". Работал также ассистентом и помощником режиссёра. Всего принял участие в работе над 86 фильмами. Являлся художественным руководителем и режиссёром-постановщиком киножурнала "Мозалан", сняв более 60 сюжетов.

Мужество и благородство проявляется не только на поле брани...

Фильм снят на киностудии "Азербайджанфильм" и "Ашкарфильм". Несомненно, "Fəryad" - одна из сильнейших отечественных кинолент, посвященных Карабахской войне. Сюжет основан на реальных событиях и повествует о судьбе азербайджанского военного в годы Карабахской войны. В картине показаны сцены боёв и события Ходжалинского геноцида. В сценарии использованы истории, рассказанные беженцами, военнопленными и воевавшими солдатами. В фильме также были сняты сами очевидцы тех событий - беженцы из Ходжалы. Прототипом главного героя фильма стал один из первых добровольцев боевого батальона "Şıx", командир роты Мехман Гусейнов (скончался от остановки сердца в 2015 году), который героически сражался и попал в плен в 1992 году около поселка Керкиджахан города Ханкенди.

По сюжету, герой фильма "Мачеха" Исмаил уже вырос, обзавёлся семьей, стал командиром батальона и отправился воевать в Карабах. Узнав о том, что происходит в Ходжалы, батальон Исмаила прибывает на вертолёте на место событий и обнаруживает убитых ходжалинцев. Армяне в обмен на топливо позволяют азербайджанцам собрать трупы. В порыве захлестнувших эмоций от увиденного ужаса, Исмаил мчится на вражескую сторону, и, свалив армянского фашиста с ног, камнем убивает его. А в одном из боёв батальон Исмаила попадает в окружение армян и теряет всех воинов. Он остается в доме вместе с боевым товарищем Ровшаном (играет народный артист Гаджи Исмаилов), который, чтобы не сдаться в плен, пускает последнюю пулю себе в висок. Тяжело раненный Исмаил также собирается последовать поступку друга, но в последний момент тратит последнюю пулю на врага, а сам попадает в плен. Его держат в доме армянского командира Армена Хачатурянца, который ненавидит всех азербайджанцев. В этом доме также живут его родственники. Хачатурянц собирается обменять офицера на своего родственника и ряд соплеменников, оказавшихся в азербайджанском плену.

Исмаил постоянно подвергается пыткам и издевательствам, мужественно перенося все невзгоды. Находясь в тяжелом состоянии, Исмаил узнает об оккупации ряда городов Карабаха - ему больно смотреть, как армяне празднуют свои злодеяния. А во время одного из боёв, когда все прячутся в подвале и забывают ребёнка (племянника Хачатурянца), Исмаил пытается поджечь дом, чтобы уничтожить себя вместе с врагами. Однако, заметив оставшегося в доме мальчика, быстро тушит огонь. Вышедший из подвала Хачатурянц понимает, что Исмаил пытался сжечь дом, но не сделал этого из-за ребёнка. Он не может осознать благородство азербайджанского воина... И когда Хачатурянц спросил его, почему он так поступил. На ответ Исмаила "ведь здесь был ребенок", он спокойно сказал: "А я бы поджег дом, несмотря на ребенка". В этом кратком диалоге вскрывается вся глубина моральной пропасти между бесчеловечными армянскими захватчиками и азербайджанцами, отстаивающими не только родную землю, но и основополагающие моральные ценности человека. Позже Исмаил был обменян на десяток армянских военнопленных.

Воспоминания творческого коллектива...

Супруга актера Лидия Мирзоева (скончалась в 2015 году): "Несмотря на то, что Джейхун не имел никакого почетного звания, он был по-настоящему народным артистом. Его любили все - и молодые, и те, кто был старше него. Он как бы связывал поколения и очень любил свой народ. Его никогда не интересовал гонорар, он никогда не знал о суммах, которые получал за съемки. Он говорил: "Этот фильм нужен народу, это наследие, которое останется будущим поколениям". Он был очень чистым человеком, абсолютно бескорыстным. Над своими фильмами работал от души, с полной отдачей. По возвращении домой после съемок фильма "Крик", не мог найти себе места. Много курил, размышлял, говорил сам с собой. Ругал армян, называл дикарями. Он с нетерпением ждал выхода фильма на экраны. У него было больное сердце и в конце съемок перенес микроинсульт, но через две недели вернулся к работе. Он очень торопился... Мечтал, как можно быстрее закончить фильм и выпустить его на экраны. Один за другим оккупировали районы, ситуация была напряженной, а конец работы был тяжелым. Джейхун одинаково любил и родину, и кино. 5 марта 1993 года, за месяц до своего 47- летия Джейхун приехал в телестудию, где шла подготовка к передаче о фильме "Крик". Внезапно ему стало плохо, его посадил в машину и отправил домой. Дома он потерял сознание, только его рука лежала на сердце. Мы вызвали скорую помощь. Его пробирала дрожь, я опустила его ноги в горячую ванну, но эффекта не было. На минуту он открыл глаза и позвал нашу дочь Джамилю. Он посмотрел на нее и закрыл глаза. Мы подумали, что он уснул. Но прибывшая скорая помощь сообщила нам, что он уже скончался...".

Оператор фильма Кянан Мамедов: "В первую очередь, мы думали над местом съемок. Это был очень важный вопрос и решили, что съемки лучше начать в холодный сезон. Потому что фильм о Карабахской войне было бы неправильно снимать летом, среди цветов и зеленых полей. Съемочный процесс занял около восьми месяцев. Все натуральные съемки прошли у подножия горы Муров в Геранбойе, в селах Зейве, Гарчинар, Агчакенде. А также в павильоне "Азербайджанфильм", а кадры "подвала с армянами" сняли в подвале Кардиологической больницы №5. Для съемок были также приглашены грузинские и российские актеры. Сцену избиения Исмаила сняли в Баиловской тюрьме, напротив камеры, где в свое время сидел Сталин.

В кадрах Ходжалинского геноцида снялись жители Ходжалы, которые жили в лагере беженцев в Нафталане. В душе мы все сильно страдали. Особенно Джейхун. Оккупацию наших земель он переживал очень тяжело. Когда снимали кадры Ходжалинской трагедии и по мегафону я говорил, кто, где и как должен расположиться на земле, вдруг услышал сильный плачь. Обернувшись и увидев Джейхнуа, спросил о причине. Он ответил: "Хотя эти люди и спаслись, но опять переживают эту трагедию". Эта сцена получилась настолько естественными, что многие думали о документальности кадров.

В фильме есть одна сцена - когда Исмаил услышал об изнасиловании девочки, он сразу понял, кто виновник преступления. Он быстро добрался бегом через окопы до вражеской позиции и убил армянина, совершившего это гнусное преступление. Эта сцена снималась камерой, установленной в машине. В момент, когда Джейхун бежал между деревьями, машина двигалась рядом, параллельно ему. Внезапно Джейхун упал. Дело в том, что на том месте, где бежал Джейхун, деревья были соединены тонким стальным проводом. Чьих рук это было дело - неизвестно. Но было ясно, что это было сделано заранее. Джейхун заметил провод и увернулся в последний момент, оттолкнувшись рукой, избежав, таким образом, глубокого пореза шеи стальной струной. Мы были глубоко потрясены. У него порезалась рука, мы отвезли его к врачу, где ему оказали помощь. Еще в той сцене он должен был перейти через реку. Стужа, ледяная вода, идущая с гор, резала пальцы. Я настаивал, чтобы в этих сценах снимался дублер и каскадер. Однако, Джейхун отказался и снялся сам. Не удивительно, что после съемок он почувствовал себя очень плохо. В целом, этот фильм оказал на него глубокое моральное воздействие, его сердце не выдержало. Он все торопился поскорее закончить фильм. Возможно, что-то чувствовал. Но, к сожалению, полностью завершить работу над фильмом он не смог. Когда закончился монтаж чернового варианта фильма, Джейхун умер. По монтажу фильма мы работали вместе. Без меня он не садился за монтажный столик. Говорил: "Ты знаешь все материалы лучше меня". По завершении первого варианта фильма, Джейхуна мы потеряли. К большому сожалению, он не смог увидеть свой фильм...".

Кстати, на съемках фильма Джейхун Мирзоев просил своих коллег побить его, чтобы синяки на теле выглядели естественно. Для этого на него надели бронежилет, чтобы избежать серьёзных увечий. А когда сняли его, все тело было в ссадинах и синяках. Через эту физическую и, главное, душевную боль он старался воплотить образ.

Одну из главных ролей - армянского командира Армена Хачатурянца сыграл корифей национального киноискусства, лауреат Госпремии, народный артист Мелик Дадашов (1924-1996). И этому следует уделить особое внимание, ведь, как правило, для таких ролей приглашаются актеры со стороны. Когда Мелику Дадашову предложили эту роль, он долго отказывался, но Джейхуну Мирзоеву все же удалось уговорить мастера. Понять Мелика Дадашова можно - ему было очень трудно, и прежде всего в моральном плане, создать отвратительный образ армянского командира. Причем, во время съемок при черновой записи голосов режиссер сказал, что Хачатурянца должен озвучить актер, владеющий армянским. На что актер решительно заявил: "Я сам буду озвучивать свою роль, сам буду говорить во время съемок". И действительно, эпизоды, когда звучала армянская речь, Мелику Дадашову удались.

Гюльнара, дочь Мелика Дадашова, вспоминает: "Конечно, эта роль далась ему нелегко. Но, согласившись, он пытался максимально вжиться в образ, даже армянский язык выучил. В профессиональном плане он был перфекционистом. Помню, во время премьеры позади нас сидела женщина, которая в ответ на какое-то действие героя отца, очень грубо выругалась. Мы с отцом переглянулись, и я увидела, что он... доволен! Когда уже дома я, не выдержав, очень эмоционально ему сказала: "Папа, ну какого же подонка ты сыграл! ", он улыбнулся и ответил: "Значит, хорошо сыграл, раз родная дочь так реагирует! ". И совершенно не обиделся".

Кстати, после выхода фильма на экраны с Меликом Дадашовым произошел курьезный случай. По дороге в Государственный университет культуры и искусств, где он преподавал, одна пожилая женщина, увидев актёра начала кричать и звать людей: "Этот человек армянский военный. Я его видела по телевизору. Задержите его!". Вокруг стали собираться люди, а Мелик Дадашев пытался спокойно объяснить женщине, что он не армянин и не военный, но всё тщетно. Подошёл сержант полиции и попросил показать документы. Разозленный актер сказал полицейскому: "Молодой человек, вы не узнали меня? Сынок, я азербайджанец, а не армянин. Я сыграл в фильме "Крик" образ армянского оккупанта, поэтому эта женщина всё перепутала". И в этот момент подошел офицер полиции и поздоровался с Меликом Дадашевым. Узнав, в чем дело, он обернулся и отчитал молодого коллегу: "Ты что, не знаешь нашего выдающегося актера? Очень стыдно!". После этого случая Мелик Дадашев очень плохо себя чувствовал. А под конец жизни сказал: "Я же говорил, что не должен играть эту роль, чуть не потерял любовь народа".

Народный артист Гаджи Исмайлов, исполнитель роли Ровшана: "С Джейхуном мы были друзьями детства, окончили одну школу. Ранее я работал с ним в ряде картин. Съемки фильма "Крик" проходили в очень тяжелых условиях, шла война, страна была в экономической разрухе, не хватало элементарных средств и оборудования для съемок. В те годы были отряды самообороны, которые очень помогали нам. Особенно трудно было снимать кадры о Ходжалинской трагедии. В фильме был эпизод - я несу на руках погибшую девочку к вертолету. Съемки велись недалеко от вражеских позиций и в любое время могли прозвучать выстрелы, поэтому вертолет находился в выключенном состоянии. Девочка была очень тяжелой, снимали в несколько дублей и к концу у меня уже руки так затвердели, что не мог их поднять. Эта картина стала эталоном патриотических и военных фильмов о Карабахской войне, доблести наших солдат и офицеров".

Также отметим автора музыки к фильму, композитора, заслуженного деятеля искусств Джаваншира Гулиева и художника картины, народного художника Рафиса Исмайлова.

Заслуженная актриса Санубер Искендерли сыграла в фильме супругу Исмаила: "Когда Джейхун пригласил меня сняться в фильме, сказал, что это будет эпизодическая роль, но в ней должно быть воплощено все достоинство и честь азербайджанской женщины. Я снималась все один день. По сценарию, я должна была заплакать, но по характеру очень не люблю этого делать. Но когда увидела на съемочной площадке солдат и подумала, что завтра они могут пойти в бой и не вернуться, то неволей на глаза навернулись слезы. Очень тяжелый фильм и после выхода на экраны долго не могла приди в себя. Особенно, что этого дня не увидел Джейхун..."

Автор сценария Вагиф Мустафаев - кинорежиссер, народный артист, лауреат Госпремии, кавалер ордена "Шараф": "В душе Джейхун сам хотел воплотить образ Исмаила, но быть одновременно режиссером и актером очень трудно, и требует особой ответственности. Он искренне чувствовал эту боль, происходящие события и трагедию всей душой и сердцем. Поэтому были проведены кинопробы с другими актерами, но в итоге решил сам сыграть. Его все любили, и как творческую личность, и как человека. И в те трудные времена создал то, что никто не мог сделать как он, как режиссер и актер. Все это шло от большой любви к Азербайджану. Я бы сказал, что фильм стал криком Джейхуна к творящейся в мире несправедливости".