Азербайджанский продюсер вошел в состав жюри Нацотбора Казахстана на "Детское Евровидение"

Известный азербайджанский композитор и продюсер Иса Меликов в качестве специально приглашенного члена жюри примет участие в Национальном отборе Казахстана на международный конкурс песни "Детское Евровидение", сообщает Day.Az ссылкой на СМИ Казахстана.

18-й конкурс песни "Детское Евровидение" состоится в Варшаве (Польша) 29 ноября 2020 года.

Национальный отбор в Казахстане пройдет в 4 этапа. Первый этап - сбор заявок, который продлится до 20 августа. Второй этап - отбор 30 сильнейших участников членами жюри. Третий этап - онлайн-голосование, по результатам которого будут определены 12 финалистов Национального отбора. Четвертый этап - финал, где 12 финалистов будут состязаться в исполнении песен, написанных специально для них известными композиторами страны. Победитель будет определен по результатам оценок членов жюри и СМС-голосования. Финалист, набравший наибольшее количество баллов представит Казахстан на конкурсе в Варшаве.

Иса Меликов - азербайджанский композитор и продюсер. Автор многих музыкальных проектов, хитов, музыки к кинофильмам. Песни Исы Меликова исполняют яркие звезды азербайджанской эстрады. Отметим, что он написал хиты для известных исполнителей, таких как Дима Билан, Эльдар Гасымов и других. В 2011 году его подопечные - азербайджанский дуэт Ell & Nikki - стали победителями "Евровидения".