В России с успехом прошла премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь"

На Приморской сцене Мариинского театра 14, 15 и 16 августа с огромным успехом прошла премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Именно премьерой балета Фикрета Амирова открылся V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" (художественный руководитель фестиваля, директор Мариинского театра, всемирно известный дирижер Валерий Гергиев).

Фестиваль стал важным событием в культурной жизни России, так как это была первая театральная премьера за все время пандемии не только в стране, но также в этом регионе.

Хореограф-постановщик и автор новой версии балета - главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, всемирно известный хореограф Эльдар Алиев (Россия/США), дирижер и музыкальный руководитель спектакля - заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев, художник-постановщик - Петр Окунев (Санкт-Петербург).

В премьере балета участвовали солисты Приморской сцены Мариинского театра - Алина Самострелова и Саки Нисида (Япония) (Шехерезада), Лилия Бережнова (Нурида), Сергей Уманец и Канат Надирбек (Шахрияр), Гильермо Джунио (Раб), Аслан Алиев (Синдбад), Шизуру Като (Птица Рух), Анастасия Балуда (Принцесса Будур), Денис Голов (Колдун), Наталья Демьянова (Марджана), Алехандро Кобезас (Али-Баба), Катерина Флория (Девушка), Сергей Аманбаев (Атаман).

16 августа своим участием спектакль украсили ведущие солисты Мариинского театра (Санкт-Петербург) Рената Шакирова (Шехерезада), Екатерина Чебыкина (Нурида) и Роман Беляков (Шахрияр). Партию сопрано исполняли солисты Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть и Алина Михалик.

Подчеркнем, что билеты на все три показа балета были полностью проданы, и учитывая большой интерес публики, дополнительно был назначен спектакль на третье сентября, который также состоится в рамках фестиваля "Мариинский".

На премьере балета, где публика овациями принимала участников спектакля ровно 30 минут, также присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководители и представители азербайджанской диаспоры, консульства Японии, видные деятели культуры России, известные балетные критики, которые специально были приглашены на премьеру балета "Тысяча и одна ночь".

Организаторы фестиваля также не забыли о национальном азербайджанском инструменте - тар, который включил в свою партитуру композитор Фикрет Амиров. Участие солиста Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, исполнителя на таре Рамина Азимова и звучание тара на всех спектаклях еще больше обогатили звуковую оркестровую палитру произведения.

По завершении премьерных спектаклей азербайджанский народный инструмент останется в Мариинском театре, так как спектакль войдет в постоянный репертуар театра, и специально для исполнения на таре будут привлечены местные исполнители на национальных инструментах.