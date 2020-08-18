Гочаг Аскеров выступит на фестивале в Нью-Йорке

Заслуженный артист Азербайджана, исполнитель мугама и народных песен Гочаг Аскеров получил приглашение на участие в фестивале "Totem Heart and Mind", который пройдет 22-23 августа в Нью-Йорке, сообщили Day.Az в пресс-службе музыканта.

Ханенде примет участие в фестивале при поддержке эксперта ЮНЕСКО, музыковеда Санубар Багировой.

Гочаг Аскеров выступит с часовым онлайн-концертом, в ходе которого исполнит мугамы "Шуштер", "Шур", народные песни "Сары гелин", "Кючелере су сепмишем".

Выступление Аскерова будет проходить в сопровождении музыкантов - заслуженного артиста Камрана Керимова (нагара), Ибрагима Бабаева (тар), Эльнура Микаилова (кяманча), Юсифа Азизова (нагара), Васифа Гусейнзаде (фортепиано) и Рафаэля Аскерова (балабан).

Отметим, что билеты на онлайн-концерт ханенде уже проданы. Его выступление будут смотреть более 10 тыс. человек, которым будет представлена возможность оставить отзыв о концерте.