В Баку почтили память маэстро Ниязи

20 августа исполняется 108 лет со дня рождения выдающегося дирижера и композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий Азербайджана и СССР - маэстро Ниязи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по этому случаю известные деятели культуры и сотрудники Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры посетили могилу Ниязи в Аллее почетного захоронения, возложили цветы.

Директор Музея музкультуры, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что коллектив музея каждый год отмечает эту знаменательную дату, также в Доме-музее Ниязи проходят мероприятия, посвященные маэстро. Она сказала, что в этот раз из-за пандемии коронавируса собраться в Доме-музее не удалось.

А.Байрамова сообщила, что после посещения могилы Ниязи состоится онлайн-конференция на тему азербайджано-турецких взаимных культурных связей, на которой будет обсуждаться вклад маэстро в азербайджанскую музыку.

Народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО, профессор Сакит Мамедов назвал Ниязи одним из самых великих композиторов тюркского мира. Он сказал, что память о маэстро будет жить вечно жить в сердце азербайджанского народа.

Народный артист Заур Рзаев добавил, что азербайджанский народ подарил миру таких талантливых личностей, как Кара Караев, Фикрет Амиров, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев и Ниязи.