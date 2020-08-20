В Азербайджане начали снимать кино с соблюдением социальной дистанции

"Начались съемки фильмов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции".

Об этом на запрос Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что в соответствии с постановлениями Оперативного штаба при Кабинете министров на территории страны введен особый карантинный режим, в рамках которого прекращена деятельность сфер с массовым скоплением людей: "В указанных постановлениях ничего не говорится конкретно о кинопроизводстве, однако в связи с тем, что и во время съемок фильмов бывает необходимо собирать вместе много людей, в стране была приостановлена работа и в этом направлении. Благодаря смягчениям, осуществленным Оперативным штабом, и снятию многих запретов начаты съемки фильмов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции".