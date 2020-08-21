Азербайджанец признан лучшим режиссером на Сараевском кинофестивале

Фильм азербайджанского режиссера Руфата Гасанова "Daxildəki ada" (The Island Within /Мой внутренний остров) завоевал награду 26-го Сараевского кинофестиваля (Sarajevo Film Festival) "Сердце Сараево" в категории "Лучший режиссер", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудиях "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Debüt совместно с Arizona Productions, Coyote Cinema и Mandarin Agency.

В ролях - народные артисты Азербайджана Видади Гасанов, Гурбан Исмайлов, Рафиг Азимов, актеры Орхан Ата и Эльвин Адыгезал. Оператор-постановщик - Орхан Аббасов, художник - постановщик - Эльтуран Мамедов, композиторы - Катерина Йондер и Фархад Фарзали, звукорежиссер - Теймур Керимов, второй режиссёр - Кямран Агабалаев, исполнительный продюсер - Надир Алиев.

По сюжету, Сеймур Таирбеков, один из сильнейших гроссмейстеров мира, переживает тяжелый период жизни. За несколько недель до важнейшей игры он тайно отправляется на остров, на котором живет всего один человек...

Напомним, что также в конкурсную программу 26-го Сараевского кинофестиваля был включен фильм азербайджанского режиссера Теймура Гамбарова "Quxuroba" (Gukhuroba/Кухуроба).

Фестиваль проходит 14-21 августа. В составе жюри известный режиссер Мишель Хазанавичус (Франция, обладатель "Оскара" за фильм "Артист"), художественный руководитель Берлинского кинофестиваля Карло Шатриан (Италия), актриса Ядранка Джокич (Хорватия), режиссер Срджан Голубович (Сербия), автор проекта Morelia Film Festival Андреа Ставенхаген (Мексика).