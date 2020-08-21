В Эстонии отметили 80-летний юбилей азербайджанского художника

В Доме Азербайджана в Таллине (Эстония) открылась выставка, приуроченная к 80-летнему юбилею художника Шамиля Алиева и установлению государственной независимости Эстонии, сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На мероприятии присутствовали представители дипломатического корпуса Азербайджана и Турции в Эстонии, парламента, Министерства культуры Эстонии, муниципалитета Таллина, Фонда интеграции, различных обществ, деятели культуры и искусства.

Выступившие на вечере председатель Азербайджанского культурного центра в Эстонии, руководитель Дома Азербайджана Захра Гахраманлы, советник министра культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа, представитель Фонда интеграции Кристина Пиргоп подробно рассказали о творческой деятельности художника Шамиля Алиева, проживающего в Нарве, отметив его вклад в межкультурный диалог.

От имени министра культуры Эстонии Тыниса Лукаса и руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар нашему соотечественнику были представлены благодарственные письма за его заслуги в сохранении богатой культуры и искусства Азербайджана и передаче их молодому поколению.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием известной эстонской вокалистки, проживающей в Великобритании, Марии Веретениной, проживающего в Польше эстонского музыканта Даниэля Юлле и молодой азербайджанской исполнительницы Наргиз Аскеровой.

Экспозиция продлится до 18 сентября.