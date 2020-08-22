https://news.day.az/culture/1264349.html Музыкальной школе в Астаре присвоят имя Огтая Кязыми
Музыкальной школе в Астаре присвоят имя Огтая Кязыми
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о присвоении Астаринской городской детской музыкальной школе имени заслуженного деятеля искусств, народного артиста, известного композитора Огтая Мамед оглу Кязыми, передает Day.Az.
Согласно документу, Министерству культуры и Исполнительной власти района поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, которое вступает в силу со дня подписания.
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