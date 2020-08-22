Музыкальной школе в Астаре присвоят имя Огтая Кязыми

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о присвоении Астаринской городской детской музыкальной школе имени заслуженного деятеля искусств, народного артиста, известного композитора Огтая Мамед оглу Кязыми, передает Day.Az.

Согласно документу, Министерству культуры и Исполнительной власти района поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, которое вступает в силу со дня подписания.