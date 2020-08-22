В Тверской области создали экскурсию, посвященную Муслиму Магомаеву

В Тверской области (Россия) создали экскурсию, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Город Вышний Волочёк в Тверской области занимал особенное место в судьбе легендарного артиста. Здесь в театре работала его мама Айшет Кинжалова (Магомаева). В этом городе прошли детские годы Муслима Магомаева - он приехал сюда вместе с матерью и некоторое время учился в центральной музыкальной школе. В 2017 году здесь состоялось открытие улицы, которой присвоено имя Муслима Магомаева, и барельефа великого музыканта.

Отметим, что экскурсия длится около часа и рассказывает о местах детства певца, семье, музыкальной школе и концертах.