Азербайджанский фильм в конкурсной программе Московского кинофестиваля

Полнометражный художественный фильм "Фарида" производства кинокомпании "Нариманфильм" включен в конкурсную программу IХ Московского кинофестиваля "Будем жить", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт кинофорума.

Кинофестиваль "Будем жить" пройдет с 26 августа по второе сентября 2020 года, он приурочен ко Дню российского кино и празднованию 75-летия Великой Победы. Основными целями и задачами киносмотра является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории российских кинофильмов посредством показа на общедоступных площадках, а также обмен опытом между известными мастерами и начинающими кинематографистами.

Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.



Кинолента "Фарида" вошла в конкурсную программу фестиваля в категории "Игровое полнометражное кино".

Фильм "Фарида" был снят кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Продолжительность картины - 70 минут. Автор сценария и режиссер фильма - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр - Александр Демьянов, художник по костюмам - Филиппа Ныркова, художник по гриму - Александра Косвинцева, продюсер - Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм повествует о молодой девушке из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург в поисках пропавшего мужа. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову. Фильм снят в жанре драмы. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.