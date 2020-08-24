Польский телеканал рассказал об азербайджанской культуре

Один из выпусков программы "Вкусное путешествие" (Podróże ze smakiem) польского канала TVP был посвящен азербайджанской культуре и кухне, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

По словам руководителя Совета азербайджанцев Польши Фарида Джафарли, с сентября по декабрь будут представлены программы о культуре и кухне 12 стран, одна из которых - Азербайджан.

Во время съемок Фарид Джафарли подробно рассказал об азербайджанской культуре, искусстве и кухне, а Айтен Сабили продемонстрировала блюда национальной кухни. Также в съемках приняли участие исполнитель на таре Баба Аббасов, ханенде Ясин Гасанов и танцор Ниджат Гасанлы.

Помимо мугамов, в исполнении Баба Аббасова на таре также прозвучал гимн Польши.