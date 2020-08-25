Названы имена победителей фотоконкурса "Это моя Родина"

Объединение фотографов Азербайджана (ОФА) и журнал IRS объявили итоги фотоконкурса "Bu, mənim Vətənimdir!" ("Это моя Родина"), сообщили Day.Az в пресс-службе ОФА.

Победители конкурса определены по следующим категориям:

- "Mənim diyarım" ("Мой край") - победитель Ильхам Мустафаев;

- "Mənim şəhərim" ("Мой город") - победитель Этибар Джафаров;

- "Adətlər və ənənələr" ("Обычаи и традиции") - победитель Фаргана Гасымлы;

- "Azərbaycan təbiəti" ("Природа Азербайджана") - победитель Махир Рустамли;

- "Dəniz" ("Море") - победитель Араз Адилоглу;

- "Dağlar" ("Горы") - победитель Замин Джафаров;

- "Yuxarıdan görünüş" ("Вид сверху") - победитель не выявлен.

Победитель в каждой номинации получит денежный приз в размере 300 манатов. Фотоработы, вошедшие в первую пятерку каждой категории конкурса, будут опубликованы в журналах "IRS" и "Azerbaijan Airlines", а также в книгах серии "Irs-Heritage-Наследие" издательского дома "IRS Publishing House". Авторы получат в подарок два экземпляра каждого издания.

В состав жюри вошли: вице-президент Международной гильдии профессиональных фотографов России Сергей Киврин (председатель жюри), главный редактор журналов "IRS" и "Azerbaijan Airlines" Муса Марджанлы, шеф-редактор дубайского издательства "IRS Publishing House" Андрей Васильев и дизайн-директор журнала "Azerbaijan Airlines" Елена Чирикова.