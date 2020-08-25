https://news.day.az/culture/1265267.html Анар Керимов провел переговоры с международными экспертами
Анар Керимов провел переговоры с международными экспертами
Состоялась встреча рабочей группы по совершенствованию управления минкультуры Азербайджана с международными экспертами.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, во встрече приняли участие первый замминистра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, замминистра культуры Севда Мамедалиева, глава рабочей группы Васиф Эйваззаде, советник министра Эльнур Алиев, заведующий сектором международных проектов и инноваций Рамил Аббекиров, международные эксперты - Алессандро Бьянки, Терри Сандел, Кристина Фаринья и местный эксперт Тельман Меликзаде.
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