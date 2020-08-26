В Азербайджанском музее ковра появился аудиогид на украинском языке

Азербайджанский национальный музей ковра постоянно работает над расширением возможностей для широкого информирования как местного населения, так и для туристов, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Очередным нововведением музея в этом направлении является аудиогид на азербайджанском, русском, английском и французском языках, а теперь также и на украинском языке.

Отметим, что реализация данного проекта началась в ноябре 2019 года в результате сотрудничества музея и посольства Украины в Азербайджане. Таким образом, завершена работа по переводу и озвучиванию текстов аудиогида на украинский язык с целью организации экскурсий по музею на высоком уровне для граждан Украины.

В рамках совместного сотрудничества посольство Украины в Азербайджане также подготовило интересный видеоролик об Азербайджанском национальном музее ковра.

В видеоролике, приуроченном ко Дню независимости Украины, директор Музея ковра Ширин Меликова и посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский рассказали о совместном проекте музея и посольства Украины.