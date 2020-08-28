Сегодня состоится премьера фильма «Жизнь внутри камня», посвященного Натику Алиеву

28 августа в 21:45 по Mədəniyyət TV состоится премьера документальной ленты "Жизнь внутри камня", посвященной скульптору Натику Алиеву.

Снятый Студией художественных и документальных фильмов азербайджанского телевидения фильм, посвящен жизни и творчеству народного художника Азербайджана, скульптору, обладателю ордена "Шохрет", профессору Натику Алиеву.

В фильме рассказывается о монументальных произведениях скульптора, возведенных не только в Азербайджане, но и во многих странах мира, освещаются его детские годы, школьные и студенческие периоды жизни, отражаются мысли скульптора о творчестве и мастерстве.

Цель фильма - поближе познакомить зрителя со всемирно известным азербайджанским скульптором и показать достойный пример молодому поколению скульпторов.

Автор сценария - Джави Дан, режиссер - Эльнура Кязимова, оператор - Агиль Аббасов.